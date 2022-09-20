الزمالك يهزم مولودية الجزائر ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لليد

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تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك لنصف نهائي البطولة العربية للأندية في تونس بعد الفوز اليوم الثلاثاء علي مولودية الجزائر بنتيجة 31-26 في ختام دور المجموعات.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الثانية و تأهل لنصف نهائي البطولة مباشرة بعد انسحاب فريق أمل سكيكدة الجزائري الذي كان مقرر ان يلاقيه الأبيض في ربع نهائي البطولة العربية المقامة بتونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في الجولة الأولى بالفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 34 – 28، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على الكويت الكويتي بنتيجة 23 - 20.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 18 لاعبًا وهم “كريم هنداوي – محمود خليل “فلفل” – هشام السبكي – أحمد الأحمر – أكرم يسري – محمد رمضان “هتلر” – مصطفى بشير – علي هشام – أحمد مؤمن “دودو” – أحمد حسام – محمد علاء السيد – خالد وليد – عمر الوكيل “بكار” – حسن وليد قداح – محمد ياسين – حازم ممدوح – شادي خليل – الأرجنتيني جيمس باركر”.

ويصعد الفائز بلقب البطولة لنهائيات بطولة العالم للأندية -سوبر جلوب- والمقرر إقامتها بمدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 17 وحتى 23 أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر، أن الترجي هو أكثر الفرق تتويجًا بلقب البطولة برصيد 6 ألقاب جمعها أعوام “1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 2018 – 2021”.