السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود إعادة الإعمار

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دعا السودان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود إعادة تعمير المؤسسات ذات الصلة بالطاقة الذرية التي طالتها يد التخريب من قِبل المتمردين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن المندوب الدائم للسودان السفير مجدي أحمد مفضل شدد في بيان بلاده أمام اجتماعات الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بمقر الوكالة بفيينا، على أهمية ملف الأمن الغذائي للمجتمع الدولي.

وأكد مفضل دعم السودان غير المحدود لمبادرة تسخير "الذرة من أجل الغذاء"، ومبادرته بتقديم طلب للانضمام لها، لإيمانه بدور التقنيات النووية في تسخير إمكانيات البلاد الكبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي أفريقياً وعربياً.

ودعا المسؤول السوداني الشركاء الدوليين لدعم المبادرة، ومساندة "مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي" بفيينا، التي سيتم إطلاقها في أكتوبر المقبل برئاسة مشتركة بين السودان وإيطاليا.

وجدد مفضل تطلّع السودان لتعزيز شراكته مع الوكالة في مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والطاقة والتعليم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام حكومة السودان بضوابط وإجراءات تأمين المصادر النووية والمشعة.