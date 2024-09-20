 عمرو دياب يتألق في حفل أمام الأهرامات - بوابة الشروق
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عمرو دياب يتألق في حفل أمام الأهرامات


نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 2:04 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 2:04 م

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا خاصا أمس بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة.

وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزها؛ يانا يا لاء، ولو اتساب، انت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، ميدلي قديم، شكرا من هنا لبكرة، هتتدلع، وغيرها من الأغاني.

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل ضخم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 27 سبتمبر الجاري في افتتاح مهرجان سماء العلا، كما يستعد أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ"الأرينا كويت".

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