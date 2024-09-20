أول تعليق من لبنان على الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية

أصدر لبنان تعليقه الأول بشأن الغارة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة، في السرايا، أن "هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا أن العدو الاسرائيل لا يقيم وزنا لأي اعتبار إنساني وقانوني وأخلاقي، بل هو ماض في ما يشبه الإبادة الجماعية، وقد شهدنا أبشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى".

وتابع: "إن هذا العدوان الجديد هو برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الإنساني والعدالة والقوانين"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 17 آخرون في الغارة الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق من اليوم.

وجاء في بيان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة: "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وقد استقبلت المستشفيات اللبنانية حتى اللحظة سبعة عشر جريحا".

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هدف الاغتيال في بيروت هو قائد منظومة العمليات الخاصة في "حزب الله" إبراهيم عقيل.