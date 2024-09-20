نتنياهو يؤجل سفره لنيويورك بعد اغتيال عقيل في غارة إسرائيلية على بيروت

قال مسئول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن نتنياهو سيؤجل سفره إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً واحداً، بسبب الوضع الأمني في الجبهة الشمالية، بعد اغتيال مسئولين بارزين في جماعة حزب الله اللبنانية بغارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن "نتنياهو قرر تأجيل زيارته للولايات المتحدة يوماً واحداً في ضوء الوضع الأمني في الجبهة الشمالية"، مضيفا أن "نتنياهو سيغادر في 25 سبتمبر سبتمبر بدلاً من 24 منه كما كان مقرراً"، وفقا لموقع آمد للإعلام.

ونفذ جيش الاحتلال، عصر اليوم، غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر الماضي في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 9 أشخاص.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، بأن عقيل سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أحد المصدرين إن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أثناء عقدهم اجتماعاً.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لبنانية أن عقيل المعروف باسم "الحاج تحسين" خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر، ليلقى حتفه في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.