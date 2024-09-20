 يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي - بوابة الشروق
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يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 9:20 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي


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