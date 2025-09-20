باحث في الشئون الدولية: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور هاني الجمل الباحث في الشئون الدولية، إن حالة الضبابية السياسية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن تتحكم بشكل كبير في المشهدين السياسي والعسكري داخل إسرائيل.

وأضاف الجمل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يسعى لتسريع وتيرة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بهدف استباق اللحظة التاريخية يوم الاثنين المقبل، عبر محاولة إجهاض الجهود الإقليمية والعربية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية الحالية تمثل محاولة لإعادة تموضع عسكري جديد، يتيح لإسرائيل كسب وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإجبار المجتمع الدولي على التعامل مع واقع جيوسياسي مغاير.

وأكد الجمل أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تقويض فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنما تهدد أيضًا بإشعال مزيد من التوترات على الحدود الملتهبة في المنطقة.