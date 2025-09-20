ترامب يعلن استهداف سفينة «تهريب مخدرات» بمنطقة القيادة الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش بلاده قتل 3 أشخاص في غارة جوية استهدفت سفينة جنوب الولايات المتحدة، يزعم أنها كان تحمل مخدرات.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أمس الجمعة، ناشرا مقطع فيديو يُظهر الغارة "أكدت معلومات استخباراتية أن السفينة كانت تُهرب مخدرات غير مشروعة، وكانت تعبر ممرا معروفا لتهريب المخدرات في طريقها إلى تسميم الأمريكيين".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ما تحدث عنه ترامب أمس هجوما جديدا أم تفاصيل إضافية عن هجوم سابق أبلغ عنه ترامب قبل بضعة أيام.

وعلى عكس الهجمات السابقة، لم يكشف ترامب ما إذا كانت الضربة قد وقعت قبالة سواحل فنزويلا، حيث نشرت البحرية الأمريكية سفنا حربية وغواصات لمكافحة تهريب المخدرات، بحسب شبكة "سي.إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب إن السفينة تابعة "لمنظمة إرهابية مُصنفة تمارس الاتجار بالمخدرات في منطقة مسئولية القيادة الجنوبية الأمريكية"، لكنه لم يذكر جماعة محددة، مكتفيا بتضمين منشوره مقطع فيديو لقارب سريع في مرمى السلاح قبل أن ينفجر ويشتعل.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، هاجمت الولايات المتحدة سفنا في منطقة البحر الكاريبي ودمرتها، وقتل 11 شخصا في الغارة الأولى، و3 في الثانية، كما أبلغ ترامب عن هذه الهجمات على موقع "تروث سوشيال".

ولم تقدم واشنطن أي تفاصيل تدعم مزاعمها بأن القوارب المستهدفة كانت تتاجر بالمخدرات.

والثلاثاء الماضي، صرّح ترامب للصحفيين بأن الولايات المتحدة دمرت 3 سفن، بدلا من سفينتين، ولم يوضح منشوره أمس أي الهجمات كان يشير إليها، وبينما سبق أن ذكر فنزويلا في سياق الضربات السابقة، إلا أنه لم يسمِّ دولة هذه المرة.