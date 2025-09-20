خارجية فلسطين: قرار البرتغال الاعتراف بدولتنا شجاع وينسجم مع القانون الدولي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غدا الأحد، معتبرة أنه قرار شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها "إذ تشكر الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، فإنها تطالب الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين".

ودعت الوزارة إلى "الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة".