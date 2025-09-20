السيسي: لا سلام أو استقرار في المنطقة دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسسات والشركات العامة والخاصة في سنغافورة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية تشهد طفرة كبيرة في عدة مجالات جعلتها جاذبة لاستثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، ومن بينها سنغافورة.

وعبّر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغافوري، مساء اليوم، عن أمله في أن يشهد منتدى الأعمال المصري- السنغافوري، الذي سيعقد بالتزامن مع الزيارة، خطوات كبيرة إلى الأمام لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ونوه الرئيس السيسي إلى أهمية تنشيط تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وبناء القدرات في مجالات كثيرة ذات اهتمام مشترك، منها النقل البحري والجوي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة، وحماية البيئة، والطاقة المتجددة، مشيرا إلى البلدين قطعا أشواطا كبيرة بها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الزراعة، الصحة، النقل البحري، التدريب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، منوها إلى وجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء الثنائي استعرض ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من منعطف خطير وظروف استثنائية، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى التركيز على جهود مصر الرامية لوقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وسط أزمة متفاقمة يواجهها الشعب الفلسطيني؛ نتيجة الممارسات الإسرائيلية الغاشمة وتوسيع رقعة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجدد موقف مصر الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرافض لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا أنه لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة دون منح الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

وعبر عن تقدير مصر البالغ لسنغافورة، على المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الراهنة والجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها تجاه الأزمة.