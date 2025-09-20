البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، انضمام البرازيل إلى الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في بيان، الليلة الماضية، أن البرازيل استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 سبتمبر الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار البرازيل التقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقالت الوزارة، في بيان لها إن هذه الخطوة تعبّر بوضوح عن التزام البرازيل بمبادئ القانون الدولي ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكل إضافة مهمة إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

واعتبرت الوزارة هذه الخطوة تعبيرا صادقا عن الموقف المبدئي للبرازيل في دعم القانون الدولي، ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة دول العالم كافة إلى أن تحذو حذو البرازيل وجنوب إفريقيا، وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة بحقه، وأن تنضم إلى هذه الدعوى لما لها من أهمية في تعزيز مكانة القانون الدولي وترسيخ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

ورفعت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وفي 26 يناير الماضي، قررت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.