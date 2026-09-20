رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب علوم الرياضة تحية العلم في أول أيام الدراسة

أشاد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالتزام طلاب كلية علوم الرياضة وانتظامهم في الحضور مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للطلاب المتميزين رياضيًا وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم في أول أيام العام الدراسي، بحضور الدكتور محمد زيدان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد السرسي عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر.

وحرص رئيس الجامعة، على تهنئة الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن كلية علوم الرياضة تمثل مجالًا مهمًا في بناء الإنسان، من خلال التعليم والتدريب والممارسة الرياضية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتوفير البيئة المناسبة للطلاب وتنمية قدراتهم الرياضية والعلمية.

وأوضح أن الكلية تضم نحو 4500 طالب وطالبة، مشيدًا بما لمسه من التزام طلاب مختلف الفرق الدراسية وحرصهم على الحضور منذ اليوم الأول، لافتًا إلى أن الكلية تضم عددًا من الأبطال الرياضيين الذين يمثلون الجامعة والكلية في المنافسات المختلفة.

وأكد رئيس جامعة المنوفية، أهمية التزام الطلاب بالأخلاقيات العامة والضوابط المنظمة للعملية التعليمية، والاستفادة من الأنشطة والخبرات التي توفرها الجامعة، مشيرًا إلى متابعته الدورية لانتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان، إن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يعكس وعي طلاب الجامعة وحرصهم على الاستفادة من العام الدراسي، مشيرًا إلى اهتمام قطاع التعليم والطلاب بالأنشطة الرياضية والشبابية باعتبارها عنصرًا مهمًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وكشف الدكتور عماد السرسي، عن انتظام الدراسة داخل الكلية منذ اليوم الأول، مع انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بمختلف الفرق الدراسية، لافتًا إلى مشاركة الكلية في تنظيم فعاليات الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026».

وأوضح عميد الكلية، أن 5 من طلاب كلية علوم الرياضة نجحوا في حصد 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في منافسات الدورة، بما يعكس المستوى الرياضي المتميز لطلاب الكلية وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات.