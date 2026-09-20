حقق نادي نيس انتصارًا ثمينًا للغاية على حساب ضيفه ليل بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز.

تقدم نيس عن طريق هدف ذاتي من مدافع ليل ناثان نجوي بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 22، ثم أضاف الجزائري محمد أمين عمورة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، فيما قلص ليل النتيجة عن طريق أياسي أويدا في الدقيقة 79.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني ومدافع الفريق، ليستمر ظهوره في التشكيل الأساسي للمرة الرابعة على التوالي، وقدم أداءً مميزًا ليحصل على ثالث أعلى تقييم في فريقه.

وبهذا الفوز رفع نيس رصيده للنقطة 5، وتقدم للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد ليل عند النقطة 10 في المركز الرابع من جدول الترتيب.