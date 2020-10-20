تونس: 1239 إصابة بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الاثنين، تسجيل 1239 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي وحتى يوم 16 أكتوبر الجاري، مضيفة أنه تم تسجييل 3311 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن الإصابات شملت 602 مؤسسة تربوية، وطالت الإصابات 550 تلميذًا و546 معلمًا و105 حالات بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمالة بهذه المؤسسات فقد بلغت 38 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 5752 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس التاجي إلى 40 ألفًا و542 مصابًا، فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة إلى 626.