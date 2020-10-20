زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة شاختار بدوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة المرينجي التي تخوض مباراة شاختار دونيتسك، غدًا الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وجاءت قائمة الريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، دييجو التوبي، أندري لونين.

خط الدفاع: إيدير ميليتو، رافايل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا جوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريجو.