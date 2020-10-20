أيرلندا تفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا

قررت أيرلندا اليوم الاثنين، فرض قيود قاسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمدة ستة أسابيع وسط مخاوف من ارتفاع معدل الإصابات في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء مايكل مارتن عن إجراءات المستوى الخامس الجديدة ، وهى الاجراءات الصارمة في إطار الخطة الخاصة بالفيروس الفتاك ، بعد أن أبلغ فريق الطوارىء الوطني للصحة العامة في البلاد عن تسجيل 1031 حالة جديدة من حالات كوفيد - 19 اليوم الاثنين .

وبلغ معدل الإصابة في البلاد لمدة 14 يوما 7ر261 لكل 100 ألف شخص.

وبموجب القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء المقبل ، سيتم منع الناس من السفر إلى أبعد من 5 كيلومترات من منازلهم ، ومن المتوقع أن يعمل جميع العمال غير الأساسيين من منازلهم .

وسيتم إغلاق مرافق البيع بالتجزئة والترفيه غير الضرورية مثل الصالات الرياضية ، في حين ستقتصر الحانات والمطاعم على خدمة الوجبات الجاهزة فقط.

وستبقى المدارس وخدمات رعاية الأطفال مفتوحة.

وقال مارتن إن مدفوعات الحكومة لمكافحة البطالة بسبب الجائحة ستعاد إلى 350 يورو / 412 دولارا / في الأسبوع لمن كانت عائداتهم السابقة 400 يورو في الأسبوع .

واعترضت أحزاب المعارضة على أن المبلغ الذي كان قد خفض في السابق إلى 300 يورو في الأسبوع.

ودار جدل قبل أسبوعين عندما رفضت الحكومة نصيحة فريق الطوارىء الوطني للصحة العامة في البلاد لفرض قيود من المستوى 5.

وبدلا من ذلك، فُرضت تدابير أقل صرامة من المستوى 3 واستمرت أعداد الحالات في الارتفاع بسرعة.

وسجلت إيرلندا 1852 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي حالات الاصابة 50 ألفا و993 حالة مؤكدة.