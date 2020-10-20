 اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

بكين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 1:50 م

اكتشف آثريون صينيون، صنج كبير(آلة إيقاع قديمة) من البرونز يعود تاريخه إلى أواخر عهد أسرة شانج (نحو 1600 قبل الميلاد - 1046 قبل الميلاد) في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقال "قاو تشي شي" عضو اللجنة الوطنية الصينية لتحديد الآثار الثقافية -في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم العثور على آلة الإيقاع القديمة، التي يبلغ ارتفاعها 52 سم ووزنها 33 كجم، في موقع بناء في بلدة "تشانغله" بمدينة "ميلوه"، وإن "الصنج محفوظ جيدا، مع نقوش حيوانية بالخط العريض عليه ، بالإضافة إلى أنماط زخرفية مثل سحابة وبرق على المقبض وحوله".

وأضاف قاو أن خبراء الآثار الثقافية يعتقدون أن الصنج البرونزي كان يستخدم في أنشطة طقسية لعبادة آلهة الطبيعة في أواخر عهد أسرة شانغ.

ويعتبر هذا الاكتشاف له قيمة كبيرة لدراسة النشاط الانساني في حوض نهر ميلوه خلال عهد أسرة شانغ وأسرة تشو التي تلتها (1046 قبل الميلاد - 256 قبل الميلاد).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك