 وزير الاتصال الجزائري: التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربي حتى تضمن استمراريتها - بوابة الشروق
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وزير الاتصال الجزائري: التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربي حتى تضمن استمراريتها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 8:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 8:45 ص

قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، إن "خيار التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربي حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها".
وأضاف بلحيمر في كلمته، خلال الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي انطلقت اليوم /الثلاثاء/ بتونس وتستمر لمدة 4 أيام، أنه وعلى الرغم من نجاح بعض وسائل الإعلام العربية في خوض غمار المنافسة عبر مختلف وسائطها الإعلامية، "يبقى هذا التقدم ناقصا وعاجزا أمام تحديات الفضاء الإلكتروني الذي يحتاج الاستثمار فيه وتطويره".
وقال إن الإعلام مدعو، بالنظر إلى المهام النبيلة المنوطة به، إلى "تعزيز التواصل العربي في كنف الحرية والحوار، وخوض غمار تجديد الخطاب الإعلامي في الزمن الرقمي، في مسعى يرمي إلى ضمان الاستمرارية، خاصة مع استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على اهتمام ومتابعة الجمهور، ومواكبة العصر الرقمي والاستفادة من خصائصه ومزاياه".
ورأى وزير الاتصال الجزائري أن "تطوير المحتوى وتحقيق المصداقية والجودة، يبقيان سلاح الإعلام للحفاظ على مكانته ومواجهة تحديات الرقمنة".


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