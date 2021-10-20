قال شاهد عيان في حادث طريق الدائري الأوسطي الذي وقع ظهر اليوم وراح ضحيته 19 شخصا، إن سائق السيارة النقل "التريلا" فقد وعيه قبل اختراق الطريق المعاكس والاصطدام بعدد من أعمدة الإنارة والسيارة الميكروباص.

وأضاف الشاهد لـ"الشروق" أن السيارة النقل كانت متجه نحو مدينة أكتوبر، بينما كانت السيارة الميكروباص قادمة في الاتجاه الآخر نحو الفيوم والصعيد، وحدث الاصطدام في المواجهة مما أدى إلى تهشم السيارة الميكروباص ووفاة جميع ركابها بالكامل.

وذكر شاهد العيان أن الحادث كان بشعا وعند تفقد الضحايا لم يجد سوى متوفين سالت دمائهم على الأسفلت وتناثرت أمتعتهم على الطريق، حيث يبدوا أنهم كانوا مسافرين وعائدين إلى محافظاتهم.

وأشار الشاهد أن الأجهزة الأمنية انتقلت فور وقوع الحادث مدعومة بعدد كبير من سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، ورفعت آثار حادث التصادم وإعادة السير وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي، تسبب في وقوع ضحايا، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، ونتج عن الحادث مصرع 16 شخصاً، وإصابة 3 آخرين فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفيات في حالات حرجة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفيات 6 أكتوبر المركزي والشيخ زايد المركزي والشيخ زايد التخصصي، فيما عملت الأجهزة المعنية على رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول أسباب وقوع الحادث، وكشف هوية المجني عليهم للتواصل مع ذويهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن الطريق الأوسطي شهد هذا الأسبوع مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل، مع سيارة ملاكي (6 راكب) "بيجو"، محملة بالعمال على الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتلقى حينها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة بالحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.