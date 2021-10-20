أعلنت وسائل الإعلام المحلية في غزة، أمس الثلاثاء، بدء تدشين عمل اللجنة المصرية للإعمار بهدف الإشراف على تنفيذ مشاريع إسكان وبنى تحتية في القطاع.

ويترقب الفلسطينيون منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإعادة إعمار قطاع غزة، وصول الفريق الهندسي المكلف و بدء تنفيذ المشروع.

في التقرير التالي نرصد المسارات التي قررت اللجنة العمل عليها، وما هو أول مشروع أعلنت عنه؟

• مشروع تطوير كورنيش البحر

أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، عن أول مشاريعها ضمن خطة الإعمار وهو مشروع تطوير شارع "كورنيش البحر" بشمال بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بتمويل مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة، على أن يتم تنفيذه عبر الشركات الفلسطينية، حسبما ذكرت الصحف المحلية.

• تفاصيل الاتفاق

قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، لمتابعة تنفيذ المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار لإعمار غزة، عن طريق إعادة بناء المقرات الحكومية المتضررة، وفقا لشبكة سكاي نيوز العربية.

وصرح أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن عمل اللجنة يتضمن، إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للفقراء والأزواج الشابة، وإنشاء جسور في تقاطعات مزدحمة داخل غزة،حسبما ذكرت وكالة رويترز البريطانية.

• الوفد الفلسطيني في القاهرة

عقب إعلان الرئيس السيسي، مشروع إعادة الإعمار، حضر إلى القاهرة، وفد حكومي من قطاع غزة، ضم نائب رئيس الحكومة، زياد أبوعمرو، والمهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال بغزة، وعدد من وكلاء الوزارات واتحاد المقاولين والقطاع الخاص.

والتقى الوفد بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قادة الجهاز ومن أصحاب الاختصاص، واستشاريين مختصين بأعمال إعادة الإعمار وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار، حسبما ذكرت "آر تي العربية".

• وفد هندسي مصري في غزة

وصرح المهندس، ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال بقطاع غزة، بأن وفدا مصريا فنيا وهندسيا متخصصا سيزور غزة، عقب الاتفاق، للاطلاع على آثار التصعيد الأخير، والتجهيز لإعادة إعمار الأبراج المدمرة وتأهيل البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية.

ووصل الوفد الهندسي إلى قطاع غزة، مع عشرات المعدات الثقيلة للمساعدة في إزالة الركام ومخلفات أحداث التصعيد الأخيرة، تمهيدا للشروع في الإعمار، وفقا لقناة الكوفية الفلسطينية.

• إحصائية وزارة الأشغال

أعلنت وزارة الأشغال العامة في غزة، أنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي بليغ وصارت غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف، وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار،طبقا لوكالة روتيرز.

• مسارات الإعمار

أفاد مسؤولون فلسطينيون أن خطة الإعمار المصرية تقوم على 4 مسارات وهي:

1- قطاع الإسكان، ويتمثل في إعادة بناء الأبراج المدمرة، إلى جانب إقامة 10 آلاف وحدة سكنية على شكل مدن سكنية.

2- إعمار البنية التحتية بما في ذلك إقامة الجسور والكباري في مفترقات مزدحمة بالقطاع وهو أمر غير موجود سابقا.

3- إعمار مقرات حكومية مدمرة أو متضررة، وخاصةفي قطاع التعليم

4- إعمار مصانع ومنشآت اقتصادية مدمرة.

• لجنة فتح وحماس

قضت الخطة المصرية لإعادة الإعمار بتشكيل لجنة من حركتي فتح وحماس، تكون مسؤولة أمام حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقرها الضفة الغربية وبأن يشرف رئيس الوزراء الفلسطيني، على إعادة الإعمار بينما تعين علي حكومة حماس في قطاع غزة، توفير المقرات وسبل النقل والإمداد، حسبما ذكرت سكاي نيوز العربية

ورحبت حركة فتح بالاقتراح كمقدمة للحل، ولكن حركة حماس قالت إنه سيعطي شرعية لحكومة أشتيه التي لم تقبلها الحركة الإسلامية قط.

• خلافات فتح وحماس وتأخير المشروع

أعلنت حركة فتح عن رغبتها في قصر إعادة هيكلة أجهزة الأمن على قطاع غزة الذي تديره حماس، فيما قال أيمن طه القيادي بحماس، أن جماعته سترفض على الأرجح الاقتراح المصري بتشكيل اللجنة المشتركة مع فتح، حسب ما ذكرته "رويترز".

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، أعلنت مصر تبنيها، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد حرب استمرت 11 يوما، استشهد خلالها أكثر من 250 فلسطينيا.