مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، والتي سيكون أبرزها على الإطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم ثمان مباريات قوية بدوري أبطال أوروبا، سيكون أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني أمام دينامو كييف الأوكراني، وكذلك مواجهة بايرن ميونخ أمام بنفيكا البرتغالي، فيما يخوض مانشست يونايتد تحديا قويا وصعبًا للغاية عندما يستضيف أتالانتا الإيطالي.

وفي دوري أبطال آسيا، سيكون الجميع على موعد مع قمة قوية تجمع أولسان هيوناداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز في الدور نصف النهائي من البطولة. كما تقام اليوم مباراتي الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

فيما تقام مباراة واحدة في الدوري الأوروبي وتجمع بين سيسكو موسكو الروسي وليستر سيتي الإنجليزي

وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات):

برشلونة (إسبانيا) × دينامو كييف (أوكرانيا) 6:45م beIN Sports 1 HD Premium

ريد بول سالزبورج (النمسا) × فولفسبورج (ألمانيا) 6:45م beIN Sports 2 HD Premium

بنفيكا (البرتغال) × بايرن ميونيخ (ألمانيا) 9:00م beIN Sports 3 HD Premium

يونج بويز (سويسرا) × فياريال (إسبانيا) 9:00م beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد (إنجلترا) × أتلانتا (إيطاليا) 9:00م beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي (إنجلترا) × مالمو (السويد) 9:00م beIN Sports 2 HD Premium

زينيت سانت بطرسبرج (روسيا) × يوفنتوس (إيطاليا) 9:00م beIN Sports HD Xtra 1

ليل (فرنسا) × إشبيلية (إسبانيا) 9:00م beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا (نصف النهائي):

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) × بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) 12:00م SSC7 HD

الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات):

سبارتاك موسكو (روسيا) × ليستر سيتي (إنجلترا) 4:30م beIN Sports 2 HD Premium

كأس الاتحاد الآسيوي (النهائي):

نهائي باقي المناطق.. ناساف كارشي (أوزبكستان) × واريورس (سنغافورة) 3:00م SSC6 HD

نهائي غرب آسيا.. المحرق (البحرين) × الكويت (الكويت) 6:00م SSC5 HD