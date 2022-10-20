 عبدربه: لا أعلم سبب إقالتي من الإسماعيلي.. وهناك ضغوط لرحيل جاريدو - بوابة الشروق
الخميس 20 أكتوبر 2022 1:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

عبدربه: لا أعلم سبب إقالتي من الإسماعيلي.. وهناك ضغوط لرحيل جاريدو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 1:41 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 1:41 ص

علق حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، على قرار مسؤولي النادي برئاسة يحيى الكومي، بإقالته من منصبه.

وقال حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»:«لا أعلم سبب إقالتي من الاسماعيلي والنادي الإسماعيلي ليس عزبة ليدار بهذه الطريقة».

وأضاف:«يوجد ضغط على جاريدو للرحيل عن الإسماعيلي في الفترة القادمة وأتوقع أن يرحل عن النادي في الأيام القادمة».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك