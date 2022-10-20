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علق حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، على قرار مسؤولي النادي برئاسة يحيى الكومي، بإقالته من منصبه.

وقال حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»:«لا أعلم سبب إقالتي من الاسماعيلي والنادي الإسماعيلي ليس عزبة ليدار بهذه الطريقة».

وأضاف:«يوجد ضغط على جاريدو للرحيل عن الإسماعيلي في الفترة القادمة وأتوقع أن يرحل عن النادي في الأيام القادمة».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.