مرتضى منصور يُشيد بجماهير الزمالك ورسالة خاصة للاعبين قبل السوبر

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أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بجمهور الفارس الابيض، وذلك بعد ظهورهم بشكل جيد وتشجيعهم الحماسي، خلال مباراة الفريق امام سموحه بالدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “فيريرا قرر إشراك زكريا الوردي لإعطائه الثقة،

وهذا لانه مدرب محترف، الزمالك تعرض لصدمة في بداية مباراة سموحة بإصابة الونش، وقبلها بإصابة إبراهيما نداي ودونجا”.



واضاف:”جمهور الزمالك العظيم أعطى درس اليوم في مباراة سموحة، قمة في الاحترام والالتزام وتركيزهم كان مع اللاعبين وكأنهم في ملعب ويمبلي، ولم يكن هناك أشخاص تخلع ملابسها”.

وشدد مرتضى:” أنا أوجه نصيحة للجماهير، وطارق العشري مدرب كبير وأحييه هو ونادي سموحة، ولعبوا مباراة محترمة جداً”.

واوضح: “لدينا مباراة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا وأتمنى ان الفريق يحقق الفوز بها،أبارك لجماهير الزمالك ولاعبيه على لقاء سموحه”.

واردف منصور: “مباراة السوبر المصري هي مباراة كرة قدم، ويجب أن نقدم مستوى يليق بمصر، واتمنى الجماهير تعود للجلوس مع بعضهم”.

وتابع:” قمنا بصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة سموحه واقول لهم ماذا ستفعلون غدا عندما نصرف مكافأة الفوز، وذلك وفقاً للائحة الفريق”.

واختتم : “استمروا يا جماهير الزمالك في دعم فريقكم، وان شاء الله سنلعب المباراة المقبلة امام سيراميكا على ستاد القاهرة”.