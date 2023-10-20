الصين تفرض قيودا على تصدير الجرافيت المستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

فرضت الصين قيودا جديدة على صادرات الجرافيت، وهو مادة خام رئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.



وبموجب اللوائح الجديدة، ستطلب الصين تراخيص تصدير خاصة لثلاثة أنواع شديدة الحساسية من المعدن، طبقا لما أعلنته وزارة "التجارة والجمارك" في بكين اليوم الجمعة.



وأضافت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراء لأسباب متعلقة بالأمن القومي، وأن ضوابط التصدير بشأن الجرافيت، هي "ممارسة دولية شائعة".



وبالنسبة لخمسة أنواع ، أقل حساسية من الجرافيت، المستخدمة على سبيل المثال في صناعة الصلب، أسقطت الصين ضوابط التصدير.



ويرى مراقبون داخل وخارج الصين خطوة بكين بأنه إجراء مضاد للعقوبات الأمريكية في قطاع التكنولوجيا.



وشددت واشنطن مؤخرا القيود على صادرات الرقائق الدقيقة للذكاء الاصطناعي، وهو قطاع مهم استراتيجيا ، تريد الصين اللحاق به.



وإضافة إلى ذلك، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتفاق مع هولندا واليابان في وقت سابق من العام الجاري لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة للصين ومن ثم إبطاء تطورها العسكري والتقني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.



يُذكر أن الشركات الصينية تصنع أشباه موصلات ولكنها أقل جودة.