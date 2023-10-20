جامعة سوهاج تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه انطلقت اليوم من داخل الحرم الجامعي للمرة الثانية، مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من جميع منسوبي الجامعة، مؤيدين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء، مؤكدا اصطفاف جميع منسوبي الجامعة مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

وأضاف النعماني، أن الآلاف من المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، وحملوا أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الوقفة تعد الثانية التي تنظمها الجامعة، للتعبير عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها ما يزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.