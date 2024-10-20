الكوبيون ينتظرون عودة التيار الكهربائي بشكل كامل للجزيرة

ينتظر العديد من الكوبيين في معاناة، اليوم الأحد، حيث لم يتم استعادة الكهرباء بالكامل في معظم أنحاء الجزيرة بعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي.

وتم استعادة الكهرباء في بعض الأحياء في العاصمة الكوبية، حيث يعيش 2 مليون شخص، لكن معظم مناطق العاصمة هافانا ظلت مظلمة.

ولا يقتصر تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الإضاءة، حيث تعتمد خدمات مثل إمدادات المياه أيضا على الكهرباء لتشغيل المضخات.

ولجأ السكان إلى الطهي باستخدام مواقد الخشب البدائية في الشوارع قبل أن يفسد الطعام في المبردات.

واعتبر انقطاع التيار الكهربائي الأسوأ في كوبا منذ عامين بعد أن وصل الإعصار إيان إلى اليابسة كإعصار من الفئة 3 في عام 2022 وتسبب في تلف مرافق الطاقة. واستغرق الأمر أياما حتى تقوم الحكومة بإصلاحها.

وهذا العام، قضت بعض المنازل ما يصل إلى ثماني ساعات في اليوم بدون كهرباء.

ولا توجد تقديرات رسمية بشأن موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت الحكومة الكوبية عن تدابير طارئة لخفض الطلب على الكهرباء، بما في ذلك تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإغلاق بعض أماكن العمل الحكومية، وإلغاء الخدمات غير الضرورية.