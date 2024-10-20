القصة الكاملة لمقتل قائد اللواء 401 أبرز شخصية عسكرية إسرائيلية منذ بدء طوفان الأقصى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم الأحد، مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك بجباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، خلال إحاطة إعلامية، مقتل قائد اللواء 401 وإصابة قائد كتيبة بجروح خطيرة وضابطين آخرين بمعارك جباليا.

وأضاف هاجاري أن قائد اللواء 401 قاد عمليات تل السلطان في ‎رفح قبل أن ينتقل لقيادة العمليات بجباليا.

*كيف قتل قائد اللواء 401 الإسرائيلي؟

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن دقسة قُتل وأصيب ضابط أخر بجروح خطيرة في معركة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع وذلك عقب صعود دبابة كانت بداخلها على عبوة ناسفة.

وأوضحت مصادر عبرية أن "قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".

*أرفع رتبة عسكرية إسرائيلية تقتل منذ بدء الحرب

ووفقا للخبير العسكري والأمني أسامة خالد في تصريحات "للجزيرة نت"، فإن دقسة يعتبر أهم شخصية عسكرية إسرائيلية تقتل من بداية "طوفان الأقصى" لعدة أسباب، أبرزها أنه أرفع رتبة عسكرية برتبة عقيد، حيث يقود لواء 401 المدرع الذي يبتع للفرقة 162 التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، وهو أهم لواء نخبوي مدرع في جيش الاحتلال ويعرف بـ"أعقاب الفولاذ".

ويعتبر "أعقاب الفولاذ" أحد 3 ألوية يتكون منها سلاح المدرعات الإسرائيلي، ويتبع فرقة المدرعات 162، ويمثل أقوى أولويتها، وينضوي تحت إدارة القيادة الجنوبية، وهو من أبرز الفرق العسكرية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال بالمعارك الميدانية، نظرا لامتلاكه الدروع وامتيازه بالقوة والقدرة على الحركة.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن قائد الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي قرر تعيين المقدم مئير بيدرمان بدلا من دقسة قائدا للواء 401، كما تم استدعاء المقدم دانييل إيلا بدلا من قائد اللواء 52 الذي أصيب بجروح قاتلة في معركة بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل بضعة أشهر ليحل مكانه مؤقتا.