ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة بيت لاهيا إلى 87 شهيدا ومفقودا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ380 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدًا و158 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وفجر اليوم، إلى 87 شهيدًا ومفقودًا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة، بينها حالات حرجة جدا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و603 شهداء، و99 ألفًا و795 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.