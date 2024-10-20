تقرير: الليبي المشتبه في تخطيطه لهجوم على سفارة إسرائيل بألمانيا طالب لجوء مرفوض

أفادت معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الشخص الذي تم القبض عليه في برناو قرب برلين، والمشتبه في كونه من أنصار تنظيم داعش، هو ليبي تم رفض طلب لجوئه.

ويُعْتَقَد أن الرجل يطعن على قرار الرفض.

وكانت صحيفة «بيلد» أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

ووفقًا لمعلومات الصحيفة، يُعْتَقَد أن الرجل دخل إلى ألمانيا في نوفمبر 2022.

وفي كانون الثاني 2023، قدّم طلب لجوء؛ وتم رفض هذا الطلب بعد ثمانية أشهر من تقديمه.

يذكر أنه لا يوجد حظر عام على الترحيل إلى ليبيا على مستوى ألمانيا.

ومع ذلك، إذا لم يغادر طالب اللجوء إلى ليبيا طوعًا، فإن عملية الترحيل تُعتبر صعبة نظرًا لأن الهياكل الحكومية في هذا البلد الشمال أفريقي لا تعمل إلا بشكل جزئي.

كانت السلطات الألمانية ألقت القبض مساء أمس السبت على هذا الشخص في مدينة برناو القريبة من العاصمة الألمانية برلين للاشتباه في أنه من أنصار تنظيم داعش.

وبحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي، كان هذا الشخص يخطط لشن هجوم بالأسلحة النارية على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وتم تفتيش شقة الرجل الليبي بالإضافة إلى شقة أخرى في منطقة راين-زيج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا تخص شخصًا غير مشتبه به.

ووفقًا للبيان، شارك في هذه الإجراءات قوات من الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وكذلك الشرطة المحلية المختصة.

وبحسب معلومات صحيفة «بيلد»، تمكنت السلطات الألمانية من تعقب الرجل من خلال معلومة محددة وردت من أجهزة استخبارات أجنبية.

وأضافت الصحيفة، أنه كانت هناك دلائل تشير إلى أن المشتبه به كان يخطط للفرار إلى قريب له في مدينة زانكت أوجستين بعد تنفيذ الهجوم، ومن ثم الهروب إلى الخارج.

وقالت الصحيفة، إن هذا القريب يُعتبر في الوقت الحالي شاهداً وليس متهماً.