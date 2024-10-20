ريهام الشنواني من كواليس فيلم المخفي: لبست فستان فرح في التمثيل أكتر ما شفته في الحقيقة

نشرت الفنانة ريهام الشنواني مجموعة صور من داخل كواليس فيلم "المخفي"، والذي يعرض في السينمات المصرية بداية من يوم 23 أكتوبر.

وظهرت الشنواني وهي مرتدية فستان زفاف، وعلقت قائلة: "أنا لبست فستان فرح في التمثيل أكتر ما شفته في الحقيقة".

وتدور أحداث فيلم المخفي في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

الفيلم من بطولة أحمد سلطان، عمرو عبدالجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصري، ومحمد محسن، وتأليف محمد الشورى، وإخراج أحمد عبدالله.

وعلى نطاق السباق الرمضاني تستعد ريهام لبداية تصوير مسلسل "أفلاطوني" من بطولة الفنانة جميلة عوض، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني، ويكتبه شريف الألفي.