القبض على مشتبه به قرب برلين للاشتباه في استهداف السفارة الإسرائيلية

القت الشرطة الألمانية القبض على رجل يشتبه في علاقته بتنظيم "داعش" في ضواحي برلين يوم السبت، وفقا لما أكدته متحدثة باسم النيابة العامة الألمانية لوكالة (د.ب.أ).

وذكرت صحيفة بيلد أنه يزعم أن الرجل كان يخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وأفادت متحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في برلين لـ(د.ب.أ) بأنه كان هناك مخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية.

وأعرب السفير الإسرائيلي رون بروسور عن شكره للسلطات الأمنية الألمانية "لضمان أمن سفارتنا".

وداهمت وحدة مدججة بالسلاح من شرطة النخبة شقة المشتبه به في ضاحية بيرناو، كما قامت الشرطة بمداهمة شقة في مدينة سانكت أوجستين غربي البلاد فيما يتصل بالقضية، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأفادت بيلد أن السلطات الألمانية تحركت بحسب معلومات تلقتها من وكالة استخبارات أجنبية غير محددة.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة لـ(د.ب.أ) إن سكان شقة سانكت أوجستين غير مشتبه بهم في ارتكاب جريمة، وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استجواب شهود محتملين وتأمين أدلة هناك.

ولا تزال تفاصيل المخطط المزعوم غير واضحة. وأفادت بيلد أيضا أنه لم يتضح ما إذا كان الرجل قد حصل على أسلحة، أو كيف كان يعتزم الهجوم على السفارة.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل المعتقل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الألمانية في كارلسروه اليوم الأحد. وسوف يقرر القاضي بعد ذلك ما إذا كان ينبغي احتجازه خلال فترة التحقيق.