العراق وإيران يؤكدان أهمية الاستقرار والحوار الدبلوماسي بالمنطقة

شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، على أهمية العمل على استقرار المنطقة وتشجيع الحوار الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين، في العاصمة طهران.

وقال الأعرجي، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس": "أكدنا خلال اجتماعنا مع السيد عراقجي أهمية العمل على استقرار المنطقة وتشجيع الحوار الدبلوماسي، بما يفضي إلى خفض التصعيد ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارا".

كما جدد مستشار الأمن القومي العراقي موقف بلاده الثابت والداعم لمسار السلام.

وأضاف أن "الحكومة العراقية تنتهج مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية باعتبارهما الطريق الأمثل لحل الإشكالات الدولية".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الأعرجي إلى طهران على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة غير معلنة المدة.

ويرتبط العراق وإيران بعلاقات وثيقة، إذ تعتبر بغداد، طهران حليفا مهما لها، ووقفت إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب، وفق تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين العراقيين.