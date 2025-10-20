محافظ القاهرة: قواتنا المسلحة تواصل العطاء لحماية الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامها مجمع إعلام القاهرة بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والعميد رياض رماح، المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأبطال حرب أكتوبر، والمحاربين القدامى.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أن نصر السادس من أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وملحمة خالدة جسدت عظمة جيش مصر وشعبها، وإرادتها التي لا تعرف المستحيل.

وأشار إلى أن أبطالنا الذين كتبوا بدمائهم صفحة العزة والكرامة، واستعادوا أرضهم ومكانتهم، قدموا للعالم أروع دروس البطولة والفداء والوحدة الوطنية.

ووجه تحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسيفه، التي ما زالت تواصل مسيرة العطاء والتضحية في حماية حدودنا وصون أمننا القومي، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمّن محافظ القاهرة، دور أبطال حرب أكتوبر الذين تم تكريمهم اليوم، عرفانًا بما قدموه من تضحيات غالية من أجل رفعة الوطن.

وأوضح أنه تخللت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني قدّمها أطفال من ذوي الهمم وطلبة المدارس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر.