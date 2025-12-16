الكرملين يرفض وقف إطلاق نار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد

أعلن الكرملين مجددًا رفضه وقف إطلاق نار في أوكرانيا، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال خلال عيد الميلاد.

ونقلت التقارير عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "نريد السلام، ولا نريد وقف إطلاق نار"، ودفع بأن هدنة عيد الميلاد ستسمح لأوكرانيا ببساطة بأن تلتقط أنفاسها وتستعد لمواصلة القتال. وقال إن روسيا تريد إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها.

وكان ميرتس قد توجه بنداء إلى بوتين أمس الاثنين، بعد أن تجمع دبلوماسيون أوكرانيون وأوروبيون وأمريكيون في برلين أمس الأول الأحد، لإجراء محادثات لمدة يومين حول تسوية سلمية لحرب أوكرانيا، تهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها روسيا في فبراير 2022.

وفي بيان اُعتمد مساء الاثنين، دعا القادة الأوروبيون إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لضمان وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

ولم يحضر ممثلون روسن محادثات برلين.

وأعلن بيسكوف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الكرملين اطلع على "التقارير الصحفية" المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: "حتى الآن، لم نرى سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرى بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.