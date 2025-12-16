مسئولة أوروبية: روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها في أوكرانيا

قالت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال تأسيس لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا في لاهاي، إن روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها في أوكرانيا.

وأضافت أن اللجنة، التي ستتحقق من صحة الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي ستتحمل روسيا تكلفتها، تبعث برسالة واضحة للمعتدين في المستقبل مفادها "إذا بدأتم حربا، فسوف تتم محاسبتكم"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى كبار المسئولين الأوروبيين سعيا لإنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن تعويضات لأوكرانيا بعشرات مليارات اليورو على خلفية الحرب الروسية.

وستقيّم "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا" طلبات التعويض وتتخذ قرارا بشأنها.

ويتوقع أن يتم الاتفاق على الهيئة أثناء قمة عالية المستوى في لاهاي، اليوم الثلاثاء، يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أطلق عليه "سجل الأضرار" الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب لتعويضات من أفراد أو منظمات.

وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات، ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.

وينسّق مجلس أوروبا ومقره ستراسبورج والذي يضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة، آلية التعويضات.

هذا وتعهدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (805 ملايين دولار) لدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة أبراج متطورة مصممة لإسقاط الطائرات الروسية بدون طيار، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجمات في الشتاء على شبكتها للطاقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن الاستثمار في الدفاع الجوي "يمثل مساعدة بالغة الأهمية للأوكرانيين وهم يدافعون عن بلداتهم ومدنهم وبنيتهم التحتية للطاقة من الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.