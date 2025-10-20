الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- القصف استهدف منطقة الجرمق- المحمودية

- لم تتوفر معلومات بشأن خسائر بشرية أو مادية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي الاثنين، سلسلة غارات على منطقة مفتوحة جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال شاهد عيان لمراسل الأناضول إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعدة غارات جوية منطقة مفتوحة في الجرمق- المحمودية جنوب لبنان".

ولاحقا، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ثلاث غارات على بلدة -العيشية بمحلة المحمودية والجرمق في قضاء جزين.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر حلق فوق بلدات المحمودية والعيشية وعربصاليم وحومين الفوقا.

كما حلق بكثافة وعلى علو منخفض جدا في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية وقرى الزهراني (جنوب)، وفقا للوكالة.

وبدأت إسرائيل عدوانا على لبنان في أكتوبر 2023، حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

وتم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر الماضي، لكن إسرائيل تواصل خرقه واحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.