قال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن السلطات تحقق في وفاة محصل قطار صدمه قطار عابر يوم الأحد في مونتانا.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن المحصل كان يعمل لدى شركة "بي.إن.إس.إف" للسكك الحديدية ، التي تدير واحدة من أكبر شبكات سكك الشحن في الولايات المتحدة.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في كولومبوس، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي ألفي نسمة وتقع على بعد 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب بيلينجز.

وقال نيك جاكوبس، مساعد رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في كولومبوس، إن مسؤولي الاستجابة للطوارئ لم يكونوا متأكدين مما حدث باستثناء أن الشخص كان بين قطارين. وأوضح أن أحد القطارين كان متوقفًا على سكة، والقطار الآخر كان يتحرك على سكة أخرى.

وأضاف جاكوبس: "والقطار المتحرك صدمه بطريقة ما".

وقال جاكوبس إن مسؤولي المجلس الوطني لسلامة النقل والإدارة الاتحادية للسكك الحديدية انتقلوا إلى موقع الحادث.

وقال متحدث باسم شركة "بي.إن.إس.إف" للسكك الحديدية إن الشركة تحيل جميع الأسئلة إلى المجلس الوطني لسلامة النقل. ولم يكشف على الفور عن هوية المتوفى.