 السفارة الأمريكية تهنئ منتخب الشباب بصعوده لأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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السفارة الأمريكية تهنئ منتخب الشباب بصعوده لأولمبياد طوكيو

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 4:49 م

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، منتخب الشباب المصري لكرة القدم، بعد نجاحه في الصعود إلى أولمبياد طوكيو.

ونشرت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، صورة لفرحة اللاعبين، معلقة عليها: «تهانينا للاعبين وجمهور المشجعين المصريين».

وأضافت «مبروك فوز الفريق المصري للناشئين تحت 23 سنة على جنوب إفريقيا، وذهابه لأولمبياد طوكيو العام المقبل».

وتأهل المنتخب الوطني الأوليمبي، إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020»، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من نوفمبر الجاري.

 

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