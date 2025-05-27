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تواجد عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة مميزة، وذلك بعد مستوياته المميزة التي قدمها خلال الموسم المنقضي.

وقضى مرموش نصف الموسم المنقضي مع آينتراخت فرانكفورت، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، في النصف الثاني من الموسم.

واحتل مرموش المركز الثامن بين هدافي الدوريات الخمس الكبرى، خلال الموسم المنصرم، حسبما نشرت شبكة «Football365» العالمية.

قائمة الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 31

محمد صلاح (ليفربول) – 29

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 27

هاري كين (بايرن) – 26

ماتيو ريتيجي (أتالانتا) – 25

ألكسندر إيساك (نيوكاسل) – 23

إرلينج هالاند (مان سيتي) – 22

عمر مرموش (فرانكفورت / مان سيتي) – 22