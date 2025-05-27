الفاتيكان: ما يحدث في غزة غير مقبول

صرّح أمين سر الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، أن ما يحدث في قطاع غزة القابع تحت القصف الإسرائيلي "غير مقبول"، مطالبًا بوقف القصف.

جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية بالفاتيكان، الثلاثاء، طالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصار خانقا وتنتهج عملية تجويع بحق المواطنين.

وقال: "ما يحدث في غزة أمر غير مقبول، يجب تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجميع في كل الأوقات".

وأردف: "نريد أن تتوقف عمليات القصف وأن يتم إيصال المساعدات اللازمة للشعب، وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل كل ما بوسعه لإنهاء هذه المأساة".

ودعا الكاردينال بارولين إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وتسليم جثث من قتلوا في 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس تفرض إسرائيل تجويعا ممنهجا على 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.