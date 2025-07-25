صرع طفل وإصابة 3 شباب في تصادم موتوسيكلين بالشرقية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 3 شباب آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: كريم ناجي، 15 عاما، جثة هامدة، وعبدالنبي بيومي، 19 عاما، ومؤمن محمد، 18 عاما، ومحمد عنتر، 17 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكلين) بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.