نتنياهو يدين اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية: يكافئ الإرهاب ويهدد إسرائيل

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه القاطع لحل الدولتين، وذلك في بيان شديد اللهجة أعقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو: "ندين بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية بجوار تل أبيب في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر. هذه الخطوة تُكافئ الإرهاب وتُخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، كما حدث في غزة."

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إقامة دولة فلسطينية في هذه الظروف لن تسهم في تحقيق السلام، بل ستكون "منصة لإبادة إسرائيل"، مضيفًا: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل؛ بل يسعون إلى دولة بدلًا من إسرائيل."

ويأتي هذا التصعيد من جانب تل أبيب في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة، عقب مواقف أوروبية متزايدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لأمنها القومي.