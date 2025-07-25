تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة

تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم مرة أخرى من جديد، وهو الأمر الذي استدعى دخوله غرفة الرعاية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر.

كما تم وضع الكاتب صنع الله إبراهيم في غرفة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وطالب بعض الكتاب بأن يرفع اتحاد الكُتّاب سقف مبلغ التأمين الصحي في حالة صنع الله إبراهيم، إذ تتجاوز تكلفة المستشفى مبلغ التغطية، خاصة أنه أحد الرواد المؤسسين للاتحاد، ويحمل رقم عضوية 20 لعام 1975، كما شغل منصب الرئيس الشرفي للاتحاد، الذي يحتفل حاليًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

يشار إلى أنه كان أجرى الأديب الكبير صنع الله إبرهيم، خلال شهر مايو الماضي، جراحة تغيير مفصل الحوض في مستشفى معهد ناصر بعد تعرضه لكسر في الحوض، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها بتوفير أقصى درجات العناية والعلاج للروائي الكبير.