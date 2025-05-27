النائب عادل عبدالفضيل مستعرضا الإضافات المالية في قانون العلاوة: ملزمة للجميع

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العلاوة الذي وافق عليه المجلس يضم 4 إضافات للعاملين بالدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الإضافة الأولى هي 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا وتصرف مع راتب شهر يوليو، وتحديدًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أنه بالنسبة لغير المخاطبين بالقانون، تقرر أن تكون لهم علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا وتصرف في راتب شهر يوليو.

ولفت إلى أن هناك أيضًا زيادة في الحافز بقيمة 700 جنيه تصرف للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالتالي يستفيد الفئتان منه في يوليو المقبل.

ونوه إلى إقرار منحة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمثل الفارق بين مقدار العلاوة في لوائح هذه المؤسسات ونسبة الـ15% المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في مرتب شهر يوليو.

ونوه بأن إجمالي ما يتقاضاه أي عامل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام يبلغ سبعة آلاف جنيه طبقًا لما أقره المجلس القومي للأجور.

وشدد على أن هذه البنود ملزمة، حيث تؤكد المادة 7 أنه على وزير المالية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأفاد بأن كل وزير سيكون عليه هو الآخر إصدار القرارات اللازمة في وزارته لتنفيذ هذا القانون.