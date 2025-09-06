دونجا: كنا من الممكن أن نفوز على إثيوبيا بخماسية

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب منتخب مصر أنهم كانوا يستطيعون الفوز بخماسية نظيفة أمام إثيوبيا، في المباراة التي فاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد، لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات لقناة أون سبورت: "الحمد لله على المكسب، خطوة تقربنا من المونديال.. الجميع يركز منذ أول يوم في المعسكر، ونعلم أهمية تلك المباراة، والحمد لله ربنا أكرمنا بالمكسب".

وأضاف: "إن شاء الله نركز على المواجهة القادمة، وإن شاء الله نحسم التأهل إلى كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. نلعب لصالح المنتخب، ولا يهم من يشارك أو يتواجد على مقاعد البدلاء، أهم شيء هو تحقيق الانتصار".

وتابع: "أهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول، ولكن ربنا كلل مجهودنا بهدفين، المباراة كانت في اتجاه واحد لصالحنا.. كان من الممكن أن نفوز بخماسية نظيفة".

وأتم نبيل عماد دونجا تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر كبير، ولاعبيه كبار، في وجود حسام حسن، ونجوم مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي.. هدفنا الأول هو المكسب، وسنذهب لمواجهة بوركينا فاسو من أجل الانتصار".