أبو ريدة: وضعنا أول قدم في مونديال 2026

أعرب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات لقناة أون سبورت: "كان هناك اتزان في الملعب أمام إثيوبيا، وحصلنا على 3 نقاط، وهذه أول قدم لنا في كأس العالم".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر محترفون، ويدركون المسئولية، والجميع يحلم بالتأهل إلى المونديال.. الدولة المصرية تدعم المنتخب، ونحن نتابع متابعة كاملة، ونشكر الجهاز الفني على مجهوده".

وتابع: "أشكر لاعبينا على الوصول لهذه المرحلة، وتصدير الاطمئنان للجماهير بأننا اقتربنا من التأهل".

وأتم هاني أبو ريدة تصريحاته قائلًا: "لدينا أمل في حضور جماهيري أكبر في المباريات القادمة، ولكن الانتصار والأداء الجيد هو من يجذب الجماهير للملعب".