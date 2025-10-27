جمعية صحية بغزة تستعرض مآسي الحرب بالأرقام: أطفال القطاع يعيشون على حافة الفناء

قال رأفت المجدلاوي مدير جمعية العودة الصحية، إن 154 طفلًا بغزة استشهدوا نتيجة سوء التغذية، موضحًا أكثر من 51 ألف طفل يتلقّون العلاج من أمراض مرتبطة بالجوع.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الاثنين، أن 77 طفلًا يوميًا يفقدون أحد والديهم منذ بدء العدوان، و16 حالة إجهاض يوميًا بسبب انعدام الرعاية الطبية.

وأشار إلى استشهاد 1015 رضيعًا تقل أعمارهم عن 6 أسابيع، ووفاة 450 جنينًا في بطون أمهاتهم، وأكثر من 12 ألف حالة إجهاض منذ الحرب.

ولفت إلى أن 500 ألف طفل بلا تعليم للعام الثاني على التوالي بعد تدمير المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ للنازحين.

وأوضح أن 40 ألف طفل يحتاجون إلى الحليب يوميًا و107 آلاف إلى غذاء بديل، لكن الكميات المتوفرة لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياج.

ونوه بأن هناك أزمات نفسية متفاقمة بين الأطفال بسبب مشاهد القتل والدمار المستمرة.

وأشار إلى أن حاجة ملحة لإنشاء مراكز دعم نفسي وإيواء آمنة للأطفال والعائلات المتضررة.

وأكد أن أكثر من 5200 طفل جريح بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل للعلاج خارج غزة، موضحًا أن أطفال غزة يعيشون على حافة الفناء الإنساني، وأن تجاهل معاناتهم يعني ضياع جيلٍ كامل.