 شاهد.. الأجواء الأخيرة قبيل دقائق من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 - بوابة الشروق
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شاهد.. الأجواء الأخيرة قبيل دقائق من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

تصوير -دنيا يونس
تصوير -دنيا يونس
سامي ميشيل
نشر فى : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 نوفمبر 2019 - 6:41 م

تصوير: دنيا يونس

رصدت عدسة "الشروق" اللحظات التحضيرية الأخيرة، قبل انطلاق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم في السابعة مساءً، وسنوافيكم بتغطية كاملة فور بدء المهرجان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية. ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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