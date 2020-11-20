وجد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نبيذًا يحمل اسمه في انتظاره لدى زيارته غير المسبوقة إلى مصنع للخمور في مستوطنة بالضفة الغربية، الخميس.



ومصنع بساغوت للنبيذ، الذي زاره بومبيو يوم الخميس، يُصنِف نبيذه على أنه "صنع في إسرائيل"، على الرغم من أنه تم إنشائه على أرض صُودرت من الفلسطينيين.



ويقع المصنع في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وهو أول وزير خارجية أمريكي يزور المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى المصنع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة ستسمح بدخول البضائع المُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها "صُنعت في إسرائيل".

وذكرت شبكة CNN، يوم الأربعاء، أن زيارة بومبيو لمصنع النبيذ شجعه عليها زعيم إنجيلي من ولاية أيوا الأمريكية. وقال بوب فاندر بلاتس، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "زعيم العائلة" المحافظة: "أعتقد أنه أمر رائع أنه يفعل ذلك".

ويرى فاندر أن الزيارة تسلط الضوء على بومبيو، الذي يضع عينيه على الترشح للرئاسة في عام 2024، كحليف للمسيحيين الإنجيليين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعزز زيارة بومبيو دعمه بين المسيحيين الإنجيليين.

وكان بومبيو قد أعلن رفضه الرأي القانوني للخارجية الأمريكية في 1978، الذي اعتبر المستوطنات "غير متوافقة مع القانون الدولي".

وفي 2019، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بضرورة تصنيف المنتجات التي منشأها المستوطنات على هذا النحو، أي تعريفها بأنها قادمة من المستوطنات.