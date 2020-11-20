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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون أحدهم في حالة حرجة، جراء حريق في محطة لإنتاج البتروكيماويات بجزيرة خرج في الخليج.

وأضافت الوكالة أنه تم إخماد الحريق، من دون أن تشير إلى سببه.

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم المحطة للتلفزيون الإيراني إن الحريق اندلع أثناء تصريف الهيدروكربونات في المحطة وتمت السيطرة عليه.

من جانبه أكد حاكم إقليم بوشهر أن الحريق ناجم عن انفجار في المحطة جراء تسرب الغاز أثناء إجراء عمليات لحام وتصليح فيها.

وتعرضت عدة منشآت بتروكيماوية ومحطات لتوليد الطاقة لأحداث مماثلة خلال الشهور الماضية، حيث قالت السلطات إنها ناجمة عن إهمال بشري أو ارتفاع حرارة الجو.